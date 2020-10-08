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Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн

Экс-полицейского, который находился в тюрьме с конца мая, выпустили при соблюдении им нескольких условий. Остальные проходящие по этому делу бывшие правоохранители были освобождены из-под стражи больше трех месяцев назад

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, которого обвинили в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года, вышел из тюрьмы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя департамента исправительных учреждений штата Миннесота.

Согласно размещенному уведомлению офиса шерифа округа Хеннепин, Шовин внес залог в размере $1 млн, после чего его освободили из тюрьмы Оук-Парк-Хайтс, где он содержался с 31 мая.

Как отмечает телеканал, экс-полицейский должен предстать перед судом 8 марта будущего года. Освобождение Шовина под залог осуществляется при соблюдении нескольких условий. Ему запрещено выезжать из штата Миннесота без письменного разрешения суда, иметь какие-либо контакты с семьей Флойда и приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Фото:Шериф округа Хеннепин / Global Look

Адвокаты семьи Флойда раскритиковали освобождение Шовина и назвали выход экс-полицейского из тюрьмы «болезненным напоминанием о том, что мы все еще далеки от достижения справедливости». «Система надлежащей правовой процедуры сработала для Шовина и предоставила ему свободу, пока он ожидает суда. Хотя Джорджу Флойду было отказано в справедливости при жизни, мы не успокоимся, пока ему не будет предоставлено полное правосудие после смерти», — говорится в совместном заявлении адвокатов Бена Крампа и Антонио Романуччи, представляющих интересы семьи погибшего.

Как сообщает Fox News, трое других полицейских, которые находились на месте инцидента с Флойдом, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве. Ранее они внесли залог в размере $750 тыс. каждый и были освобождены до суда. Суд над всеми экс-полицейскими должен состояться в марте 2021 года, однако сейчас судья рассматривает просьбу о том, чтобы их судили по отдельности.

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Полицейские задержали Флойда 25 мая. Его подозревали в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как Шовин во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Подозреваемый начал кричать, что не может дышать, однако полицейские на это никак не реагировали. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, после чего они были заключены под стражу.

Смерть Флойда вызвала волну протестов, которые переросли в массовые беспорядки и погромы по всей стране. Они длились несколько месяцев. Протестные акции также проходили и в других странах мира. На фоне смерти Флойда всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

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Автор
Михаил Юшков
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