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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости создать единый рынок газа в ЕАЭС

Владимир Путин: Единый рынок газа в ЕАЭС должен быть создан в ближайшие два года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны создать единый рынок газа, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. РБК ведет трансляцию.

«В ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны <...> добиться создания единого рынка газа [в ЕАЭС], в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии», — сказал Путин после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Президент считает, что создание единого рынка газа в ЕАЭС — это «чрезвычайно важно». «У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры, логистических цепочек, очень многие страны мира заинтересованы в создании новых коридоров — север, юг, запад, восток», — отметил он. По его словам, даже не состоящие в ЕАЭС страны готовы присоединиться, потому что «выгодно очень, поэтому у нас очень много важных и интересных направлений».

Путин также заявил, что вопрос создания газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений. По его мнению, они «точно могут быть найдены».

О планах создания «тройственного газового союза» с участием России, Казахстана и Узбекистана сообщал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он говорил, что инициатива на эту тему исходила от Путина. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такое объединение необходимо для координации поставок газа и развития соответствующей инфраструктуры.

Казахстан еще не принял решение о заключении «газового союза». МИД республики Роман Василенко говорил, что Токаев еще внимательно изучит предложение.

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Узбекистан от идеи отказался, пояснив, что потенциальное заключение газового соглашения с Россией «не означает союз». Возможные поставки Узбекистану газа из России через Казахстан там назвали «техническим контрактом». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия.

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Владимир Путин

политик, президент России

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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