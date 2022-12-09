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Политика ,  
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Самолет с Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с освобожденной после обмена заключенными американкой Грайнер приземлился в Техасе
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США после обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Об этом в Twitter сообщил специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс, который сопровождал спортсменку.

Самолет с Грайнер прибыл в Сан-Антонио, штат Техас, рано утром по местному времени, уточняет CNN.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, первым делом по возвращении домой баскетболистка, скорее всего, посетит медицинское учреждение.

Обмен заключенными между США и Россией состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Грайнер обменяли на отбывавшего срок в США за незаконную торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточняла, что обоих заключенных помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания. Бут вернулся в Москву.

32-летняя Грайнер в составе сборной США по баскетболу дважды становилась победительницей Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018). С 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

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Теги
Бриттни Грайнер обмен Техас США
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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