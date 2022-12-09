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Политика ,  
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Вучич встретился с военным руководством на фоне обострения в Косово

Вучич встретился с главой Минобороны и начальником Генштаба на фоне обострения в Косово
Милош Вучевич, Александр Вучич,&nbsp;Милан Мойсилович (слева направо)
Милош Вучевич, Александр Вучич, Милан Мойсилович (слева направо) (Фото: buducnostsrbijeav / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Сербии Александр Вучич на фоне нового обострения в Косово провел совещание с министром обороны республики Милошем Вучевичем и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем.

На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) он опубликовал фото встречи в неформальной обстановке с подписью: «Ночь и утро [прошли] с министром обороны Милошем Вучевичем и начальником Генштаба армии Сербии Миланом Мойсиловичем... Капитуляции не будет!»

Накануне сербские власти обвинили власти Косово в «оккупации» северных территорий Косово, населенных преимущественно сербами. По словам директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, туда зашли более 350 полицейских частично признанной Республики Косово. Он отметил, что они нарушили Брюссельское соглашение и власти Сербии рассмотрят вопрос о «возвращении» до 1 тыс. силовиков в Косово и Метохию.

Брюссельское соглашение — документ от 2013 года о нормализации отношений между правительствами Сербии и Косово, состоит из 15 пунктов. Первые шесть касаются создания, сферы охвата и функций сообщества сербских муниципалитетов в Косово, оставшиеся — действий косовской полиции, муниципальных выборов на территории республики, вопросов энергетики и др.

Сербское издание Kupir со ссылкой на очевидцев сообщало, что несколько сотен косовских полицейских фактически полностью блокировали город Косовска-Митровица на севере края. При этом, отмечало издание, ситуация в городе оставалась спокойной. В нем действуют две администрации: сербская контролирует северную часть города, где живут в основном сербы, а южной частью, населенной преимущественно албанцами, управляет косовская.

Министр внутренних дел Республики Косово Джеляль Свечля объяснил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности граждан.

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«Косовская полиция обладает мандатом и обязанностью обеспечивать безопасность, гарантировать порядок и верховенство закона. В последние дни после последовательных вооруженных нападений на сотрудников полиции и граждан на севере страны было признано необходимым усиление присутствия полиции в целях обеспечения безопасности всех граждан», — написал он в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Конфликт между Приштиной и Белградом обострился из-за требования Косово ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 23 ноября началось взимание штрафов за сербские номера.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что стороны достигли соглашения на переговорах: Сербия не будет выдавать номерные знаки с названиями косовских городов, а Приштина «прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств».

На фоне решений косовских властей лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич в ответ объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики, назвав решение нарушением международных соглашений.

Вучевич в конце ноября говорил, что если сербский президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры.

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Косово Косово и Метохия Александр Вучич Сербия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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