Вучич встретился с главой Минобороны и начальником Генштаба на фоне обострения в Косово

Вучич встретился с военным руководством на фоне обострения в Косово

Милош Вучевич, Александр Вучич, Милан Мойсилович (слева направо) (Фото: buducnostsrbijeav / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Сербии Александр Вучич на фоне нового обострения в Косово провел совещание с министром обороны республики Милошем Вучевичем и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем.

На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) он опубликовал фото встречи в неформальной обстановке с подписью: «Ночь и утро [прошли] с министром обороны Милошем Вучевичем и начальником Генштаба армии Сербии Миланом Мойсиловичем... Капитуляции не будет!»

Накануне сербские власти обвинили власти Косово в «оккупации» северных территорий Косово, населенных преимущественно сербами. По словам директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, туда зашли более 350 полицейских частично признанной Республики Косово. Он отметил, что они нарушили Брюссельское соглашение и власти Сербии рассмотрят вопрос о «возвращении» до 1 тыс. силовиков в Косово и Метохию.

Брюссельское соглашение — документ от 2013 года о нормализации отношений между правительствами Сербии и Косово, состоит из 15 пунктов. Первые шесть касаются создания, сферы охвата и функций сообщества сербских муниципалитетов в Косово, оставшиеся — действий косовской полиции, муниципальных выборов на территории республики, вопросов энергетики и др.

Сербское издание Kupir со ссылкой на очевидцев сообщало, что несколько сотен косовских полицейских фактически полностью блокировали город Косовска-Митровица на севере края. При этом, отмечало издание, ситуация в городе оставалась спокойной. В нем действуют две администрации: сербская контролирует северную часть города, где живут в основном сербы, а южной частью, населенной преимущественно албанцами, управляет косовская.

Министр внутренних дел Республики Косово Джеляль Свечля объяснил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности граждан.

«Косовская полиция обладает мандатом и обязанностью обеспечивать безопасность, гарантировать порядок и верховенство закона. В последние дни после последовательных вооруженных нападений на сотрудников полиции и граждан на севере страны было признано необходимым усиление присутствия полиции в целях обеспечения безопасности всех граждан», — написал он в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Конфликт между Приштиной и Белградом обострился из-за требования Косово ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 23 ноября началось взимание штрафов за сербские номера.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что стороны достигли соглашения на переговорах: Сербия не будет выдавать номерные знаки с названиями косовских городов, а Приштина «прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств».

На фоне решений косовских властей лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич в ответ объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики, назвав решение нарушением международных соглашений.

Вучевич в конце ноября говорил, что если сербский президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры.