Белград обвинил полицию Косово в «оккупации» северной части края

В сербском кабмине обвинили Приштину в нарушении Брюссельского соглашения и пообещали рассмотреть вопрос о возвращении до 1 тыч. силовиков в Косово и Метохию

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Более 350 полицейских частично признанной Республики Косово «оккупировали» преимущественно населенный сербами север края, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, передает Blic.

«Как мы и предупреждали, Альбин Курти [премьер-министр Косова] сегодня вечером продолжил насильственные действия, направленные на оккупацию севера Косово <...> более 350 милиционеров в бронежилетах, а также члены РОСУ (косовский спецназ) с длинностволами и бронетехникой сегодня вечером вторглись в на север Косово и Метохии», — заявил Петракович, отвечая на вопрос о ситуации в Косовске-Митровицы.

Он отметил, что косовские полицейские нарушили Брюссельское соглашение и власти Сербии рассмотрят вопрос о возвращении до 1 тыч. силовиков в Косово и Метохию.

Брюссельское соглашение — соглашение от 2013 года о нормализации отношений между правительствами Сербии и Косово, состоит из 15 пунктов. Первые шесть касаются создания, сферы охвата и функций сообщества сербских муниципалитетов в Косово, доставшиеся — действий косовской полиции, муниципальных выборов на территории республики, вопросов энергетики и др.

Как сообщает сербское издание Kupir со ссылкой на очевидцев, несколько сотен косовских полицейских фактически полностью блокировали город Косовска-Митровица на севере края. При этом, отмечает издание, ситуация в городе остается спокойной.

Косовска-Митровица находится на севере Косово. В городе существуют две администрации: сербская, которая фактически контролирует преимущественно населенную сербами северную часть города, и косовска — контролирует преимущественно населенную албанцами южную часть.

Конфликт между Приштиной и Белградом обострился из-за требования Косово ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера.

5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики. Он также назвал решение нарушением международных соглашений. Президент Косово Вьоса Османи в ответ назначила на 18 декабря внеочередные выборы на севере территории: в Лепосавиче, Северной Митровице (северная часть Косовска-Митровицы), Зубин-Потоке и Звечане.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в конце ноября говорил, что если сербский президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры. Заявление прозвучало на фоне проведения в Брюсселе переговоров между Вучичем и Курти, которые так и не привели к заключению договоренностей.