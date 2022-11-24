Боррель сообщил о соглашении Косово и Сербии по автомобильным номерам

Сербия не будет выдавать номерные знаки с названиями косовских городов, а Косово прекратит перерегистрацию машин с сербскими номерами, сообщил Боррель. В Белграде ранее заявили, что ситуация находится на грани конфликта

Сербия и частично признанное Косово достигли соглашения по вопросу автомобильных номеров и избежания дальнейшей эскалации, сообщил в своем Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«У нас есть сделка!», — написал он. По словам Борреля, Сербия не будет выдавать номерные знаки с названиями косовских городов, а Приштина «прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств».

В ближайшее время он предложит сторонам обсудить дальнейшие шаги, сообщил Боррель.

С 1 ноября Косово требует, чтобы автомобили на ее территории ездили с местными номерами, а не с сербскими. До 21 апреля следующего года водителям разрешают проводить перерегистрацию, а с 21 ноября в республике должны были начать штрафовать на €150 тех, кто ездит с сербскими номерами.

Как ранее сообщил сербрский президент Александр Вучич, посредник на переговорах со стороны ЕС Боррель потребовал, чтобы Приштина не выписывала штрафы, а Белград не выдавал новые номера. Тогда премьер Косово назвал это предложение неприемлемым. Перед тем, как мера о штрафах должна была вступить в силу, Приштина и Белград на переговорах не достигли успеха. Вучич заявил, что ситуация находится на грани конфликта и предупредил о риске «ада на земле».

Позднее Приштина по просьбе посольства США отложила на двое суток вступление в силу требования перерегистрировать сербские автономера на косовские.