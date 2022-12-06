Власти Сербии заявили, что спецназ разгромил избирком на севере Косово

В правительстве Сербии заявили, что спецназ Косово разгромил избирком в Косовска-Митровице

Север республики населяют в основном сербы, власти Косово назначили на 18 декабря выборы на этой территории. Власти Сербии заявили, что косовский спецназ хотел раместить в здании в Косовска-Митровице лояльный Приштине избирком

Спецназ частично признанной республики Косово ворвался в помещение избиркома в городе Косовска-Митровица и разрушил его, заявил в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

По его словам, спецназовцы хотели раместить в помещении лояльную Приштине избирательную комиссию. «Народ в ярости, но не намерен поддаваться на провокации [премьер-министра Косово Альбина] Курти!» — написал Петкович.

Сербское издание Kurir пишет, что в Косовска-Митровице слышны взрывы и сирены.

Косовска-Митровица находится на севере Косово, где живут в основном сербы. В городе существуют две администрации: сербская фактически контролирует северную часть города, власти Косова — южную, которую преимущественно населяют албанцы.

5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти республики. Президент Косово Вьоса Османи после этого назначила на 18 декабря внеочередные выборы на севере территории: в Лепосавиче, Северной Митровице (северная часть Косовска-Митровицы), Зубин-Потоке и Звечане.

С 1 ноября Приштина требует, чтобы машины в Косово ездили с местными номерами, а не с сербскими. Сербия из-за новых требований привела армию в состояние боевой готовности. Президент Александр Вучич оценил отношения с Косово как находящуюся на грани конфликта. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 23 ноября сообщил о достигнутом между Белградом и Приштиной соглашении по номерам.