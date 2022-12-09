В воздухе у сгоревшего в Химках ТЦ выявили повышенную концентрацию фенола
В воздухе вблизи сгоревшего утром гипермаркета OBI в торговом центре «Мега Химки» ощущается характерный запах горения лакокрасочных материалов, сообщается в телеграм-канале подмосковного министерства экологии.
Специалисты зафиксировали повышение концентрации токсичного вещества фенола. «Повышенная концентрация, но это не превышение ПДК (предельно допустимой концентрации. — РБК), — уточнили РБК в пресс-службе ведомства. — Нет даже превышения ПДК, превышение любого показателя ПДК начинается с цифры 1,1 [мг/куб. м], по фенолу там 0,3».
Фенол — токсичное вещество, по степени воздействия на человеческий организм относится ко второму классу опасности. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.
Его используют в нефтепереработке, в производстве пластмасс, резин, лекарств, моющих средств, ядохимикатов, топлива. Фенол содержится в том числе в древесине и выделяется при горении.
Пожар в строительном гипермаркете OBI в Химках начался около 6 утра 9 декабря. Огонь охватил все здание, произошло несколько взрывов лакокрасочных материалов. К 8:25 возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв. м, на остальную часть ТЦ «Мега Химки» огонь не перекинулся. К 10:40 открытое горение было ликвидировано. В тушении было задействовано более 130 человек и 40 единиц техники, сообщали в МЧС.
Погиб охранник гипермаркета: по предварительным данным, на него обрушилась конструкция здания. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, возгорание произошло из-за сварочных работ.