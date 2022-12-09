При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб охранник

В здании сдетонировали лакокрасочные материалы. Среди основных версий пожара — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ

Фото: Дарья Соколова / ТАСС

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар локализован в 8:25 на площади 7 тыс. кв. м.

«По предварительным данным, погиб как минимум один человек. Мужчина, возможно охранник. Его тело обнаружено при проведении разведки», — сказал источник «Интерфакса».

По данным телеграм-канала Mash, во время пожара погиб охранник, которого звали Сергей Смуров.

Названы основные версии причин пожара в ТЦ «Мега Химки» Общество

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» начался утром 9 декабря.

В МЧС отмечали, что ликвидация пожара в торговом центре осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой. К 8:25 мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пожар начался в пристройке к OBI, которая была на реконструкции, во время сварочных работ. По его словам, во время пожара, предположительно, взорвались газовые баллоны.

Собеседник «РИА Новости» рассказал, что основные причины пожара — неисправность оборудования и нарушения во время работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил взрывы в гипермаркете OBI в Химках. По его словам, в здании сдетонировали лакокрасочные материалы.