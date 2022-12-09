Жена Бута: он благодарен США за благородное отношение и за то, что накормили

Жена Бута заявила о его благодарности США за отношение при обмене

Виктор Бут (Фото: ФСБ РФ)

Виктор Бут благодарен США за уважительное отношение во время обмена. Об этом ТАСС сообщила его супруга Алла Бут.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали», — рассказала она.

Бут отметила, что после дороги ее муж сильно истощен и очень устал, так как не спал три дня.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами: Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточняла, что обоих заключенных помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания.

Грайнер после освобождения направилась в США. Американский президент Джо Байден рассказал, что пообщался со спортсменкой и что с ней все в порядке. Бут вернулся в Москву.

Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер, на которую обменяли Бута, — двукратная победительница Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018) по баскетболу, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.