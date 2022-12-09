Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена

По словам Аллы Бут, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене

Виктор Бут (Фото: ТАСС)

Освобожденный в США россиянин Виктор Бут «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. Об этом сообщила его супруга Алла Бут, передает ТАСС

По ее словам, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене.

Она добавила, что семья Бута рассчитывает, что США в ближайшее время передадут его документы и рисунки российскому посольству.

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