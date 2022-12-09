Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 10:05
Станет ли союз Саудовской Аравии и Китая новой экономической угрозой США Pro, 10:03
На крупнейшего производителя трамваев в суд подал его основатель Бизнес, 10:00
Названы самые продаваемые новостройки бизнес-класса в Москве Недвижимость, 09:56
Суперкомпьютер предсказал победителя встречи Аргентина — Нидерланды на ЧМ Спорт, 09:48
Постпредство России распространило письмо об обстрелах Донбасса в ООН Политика, 09:45
Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена Политика, 09:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Восходящая звезда: как российскому бизнесу выйти на рынок Индонезии Pro, 09:43
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 09:42
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном гипермаркете OBI Общество, 09:42
Торговый центр «Мега» в Химках 9 декабря будет закрыт из-за пожара Общество, 09:41
Страховщики оценили возможный размер выплат после пожара в «Мега Химки» Бизнес, 09:38
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 09:33
Взрывы при пожаре в ТЦ «Мега Химки». Видео Общество, 09:32
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена

По словам Аллы Бут, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: ТАСС)

Освобожденный в США россиянин Виктор Бут «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. Об этом сообщила его супруга Алла Бут, передает ТАСС

По ее словам, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене.

Она добавила, что семья Бута рассчитывает, что США в ближайшее время передадут его документы и рисунки российскому посольству.

Материал дополняется. 

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter