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Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена
По словам Аллы Бут, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене
Виктор Бут
Освобожденный в США россиянин Виктор Бут «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. Об этом сообщила его супруга Алла Бут, передает ТАСС
По ее словам, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене.
Она добавила, что семья Бута рассчитывает, что США в ближайшее время передадут его документы и рисунки российскому посольству.
Материал дополняется.
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