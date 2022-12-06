Песков заявил, что спецслужбы Запада никогда не оставляли Россию в покое

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

У российских контрразведчиков всегда было много работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после премьеры шпионского детектива «Тень: Взять Гордея», сообщает ТАСС.

«Разведка, контрразведка — одни из самых древних профессий, как и журналисты. Но нас никогда в покое не оставляли, и всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — уточнил представитель Кремля.

9 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время российско-иранских консультаций в Тегеране заявил о вмешательстве Запада во внутренние дела стран. «Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — говорилось в сообщении пресс-службы Совбеза.