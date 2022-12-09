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Торговый центр «Мега» в Химках 9 декабря будет закрыт из-за пожара

ТЦ «Мега» в Химках 9 декабря будет закрыт после пожара в гипермаркете OBI
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Торговый центр «Мега Химки», где сгорел строительный гипермаркет OBI, не будет работать 9 декабря. Об этом ТАСС сообщили в контактном центре «Мега» по России.

«По информации от нашей службы безопасности, «Мега Химки» сегодня в 10 часов не откроется. Центр будет закрыт из-за пожара», — сказал оператор.

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел утром, огонь охватил всю площадь здания в 18 тыс. кв. м. Обрушилась кровля, тушение осложняется конструктивными особенностями здания и наличием горючих материалов. В 08:25 мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м.

По предварительным данным, погиб один человек, рассказали ТАСС в МЧС. Телеграм-канал Mash утверждает, что это охранник, которого звали Сергей Смуров.

Торговый центр «Мега» в Химках 9 декабря будет закрыт из-за пожара
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В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание во время сварочных работ в пристройке, которая была на реконструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Версия поджога пока не подтверждается, уточнил источник «РИА Новости».

На место пожара приехали заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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