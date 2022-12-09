Названы основные версии причин пожара в ТЦ «Мега Химки»

По данным ТАСС, причиной пожара стало короткое замыкание, источник «РИА Новости» называют основной версией поджог

Короткое замыкание и поджог на данный момент рассматриваются в качестве основных версии возникновения пожара в ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Основная версия пожара — короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине «Оби». Причиной большого распространения огня стал взрыв», — сказал собеседник ТАСС.

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По данным источника «РИА Новости», основная версией возникновения пожара является поджог.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» распространился по всей площади здания, огнем охвачено 18 тыс. кв. м.

МЧС сообщило, что ликвидация пожара в торговом центре осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой. По данным прокуратуры Подмосковья, в результате происшествия никто не пострадал.

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