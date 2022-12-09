Названы основные версии причин пожара в ТЦ «Мега Химки»
Короткое замыкание и поджог на данный момент рассматриваются в качестве основных версии возникновения пожара в ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Основная версия пожара — короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине «Оби». Причиной большого распространения огня стал взрыв», — сказал собеседник ТАСС.
По данным источника «РИА Новости», основная версией возникновения пожара является поджог.
В экстренных службах рассказали ТАСС, что пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» распространился по всей площади здания, огнем охвачено 18 тыс. кв. м.
МЧС сообщило, что ликвидация пожара в торговом центре осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой. По данным прокуратуры Подмосковья, в результате происшествия никто не пострадал.
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