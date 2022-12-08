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Политика ,  
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Шольц заявил о планах создать противоракетный щит в ЕС за пять лет

Шольц: Германия рассчитывает создать противоракетный щит при участии стран ЕС за пять лет
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает создать противоракетный щит при участии других стран ЕС в ближайшие пять лет. Об этом он заявил в интервью французской газете Ouest-France и Funke Media Group.

«Прямо сейчас правительство разговаривает с производителями различных систем, чтобы подготовиться к конкретным решениям», — сказал он (цитата по Reuters).

В конце августа Шольц предложил создать в ЕС новую объединенную систему противовоздушной обороны. Потребность в этом, по словам канцлера, возникла на фоне конфликта на Украине.

В октябре 15 европейских стран по инициативе Германии подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны Sky Shield («Небесный щит»). Reuters писал, что документ одобрили Бельгия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония и Нидерланды.

В рамках инициативы «Небесный щит» страны решили совместно закупать системы ПВО. Среди вариантов рассматривались израильская система ПРО Arrow 3 (Hetz 3) и американский и немецкий зенитно-ракетные комплексы Pаtriot и IRIS-T, писало агентство.

Протокол подписали после массированных ударов России по украинским объектам инфраструктуры 10 октября. Они последовали за взрывом на Крымском мосту, организаторами которого ФСБ считает украинские спецслужбы. Киев причастность ко взрыву отрицает. Впоследствии российские военные еще не раз наносили удары — как поясняли в Кремле, по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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