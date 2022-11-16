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Генштаб Польши заявил о невозможности «ни одной ПВО» защитить всю страну

Генштаб Польши после падения ракеты: ни одна система ПВО не способна защитить всю страну
Задача систем ПВО — прежде всего защита критической инфраструктуры, они не способны защитить всю территорию страны, заявили в Генштабе. Послы НАТО обсудят падение ракет в Польше на встрече, в ней примет участие Финляндия
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Ни одна армия не имеет систему противовоздушной обороны, которая способна защитить всю территорию страны, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Польши в Twitter. Так там прокомментировали падение ракеты в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной.

«Ракетный удар характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением множества целей на больших площадях. Задача систем состоит, среди прочего, в защите критической инфраструктуры», — заявило ведомство.

Глава польского МИДа Збигнев Рау инициировал заседание совета НАТО на основании статьи 4 устава альянса, сообщил его венгерский коллега Петер Сийярто. Статья гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Послы стран НАТО 16 ноября проведут встречу, в которой в качестве наблюдателя будет участвовать Финляндия, заявил MTV Uutisaamu глава финского МИДа Пекка Хаависто (Хельсинки претендует на членство в Североатлантическом альянсе). Он допустил, что на встрече может быть поднят вопрос закрытия воздушного пространства Украины из-за ЧП в Польше. По словам Хаависто, сейчас члены НАТО ждут от Варшавы более подробной информации, которая повлияет на будущие решения.

15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар, вечером того же дня польское Radio ZET сообщило о падении двух ракет в селе Пшеводув и гибели двух человек. По данным польского МИДа, это были ракеты российского производства. В связи с произошедшим ведомство вызвало посла России. Президент Анджей Дуда отметил, что Варшава пока точно не знает, кто их запустил.

Президент США Джо Байден назвал маловероятной версию, что ракеты запустили из России. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с уважением относится к позиции российской стороны, которая отрицает причастность к произошедшему. Российское Минобороны назвало провокацией сообщения о попадании российских ракет на территорию Польши и указало, что военные не наносили ударов близ украинско-польской границы.

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Агентство AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы отбить российскую атаку.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша НАТО ракета Украина
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