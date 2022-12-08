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Политика ,  
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Попова рассказала, кто заражается свиным гриппом в первую очередь

Глава Роспотребнадзора Попова: свиной грипп в первую очередь поражает детей
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Свиной грипп в первую очередь поражает детей и пожилых людей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Этот вариант гриппа уже сегодня показывает, что в первую очередь он поражает детей. И ситуация в детских садах и школах осложняется, и людей старшего поколения», — сказала Попова. Она добавила, что в группе риска остаются лица с ослабленным здоровьем.

Попова призвала сделать прививку от гриппа «на этой неделе тем, кто еще не вакцинировался», поскольку «на следующей неделе <...> будет уже несвоевременно». Глава Роспотребнадзора сообщила, что за прошлую неделю в России гриппом и ОРВИ заболели более 1,2 млн человек. Она отметила, что система здравоохранения готова к приему множества пациентов.

7 декабря Попова заявила, что в Россию пришел свиной грипп, который наносит максимально серьезный ущерб здоровью и обладает высоким потенциалом распространения. Он вызвал пандемию в 2009–2010 годах.

Глава Роспотребнадзора напомнила основные меры профилактики от инфекционных заболеваний: держать в чистоте лицо, руки и гаджеты, а также носить маски. Для школ Роспотребнадзор издал новое методическое письмо, согласно которому если в классе присутствует не более 20% учеников, то всех следует отправить на дистанционное обучение.

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Теги
Анна Попова Роспотребнадзор свиной грипп
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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