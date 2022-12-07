Центр Гамалеи заявил об эффективности новой вакцины против свиного гриппа

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Назальная вакцина Центра имени Н.Ф. Гамалеи против гриппа будет эффективна против разных штаммов, включая свиной грипп А (H1N1), заявил «Известиям» директор центра Александр Гинцбург.

«Конструктивные особенности назальной вакцины таковы, что защита будет формироваться против разных штаммов гриппа А, будь то свиной грипп H1N1 или же птичий. Также она будет защищать от разновидностей гриппа типа B, которые ежегодно включают в состав классических вакцин», — пояснил газете разработчик препарата, руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии Центра им. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров.

Новая вакцина называется «ГамФлюВак-Квадри». Препарат изготовлен в форме раствора, который вводится через нос. Это четырехвалентная векторная вакцина («доставщиками» препарата служат четыре аденовируса человека), созданная по типу вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Первая фаза клинических испытаний вакцины, проведение которой одобрил Минздрав, началась 28 сентября, следует из информации в Государственном реестре лекарственных средств. В исследовании поучаствуют 45 человек, будет оцениваться безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины у здоровых добровольцев. Две фазы испытания препарата должны завершиться 31 декабря.

По словам Шмарова, первая стадия проходит успешно, у добровольцев после введения препарата не зарегистрировали негативных побочных эффектов. В ближайшие полгода за привитыми будут наблюдать. Предварительные результаты первой стадии клинических испытаний назальной вакцины еще не опубликованы, их должны обнародовать через три месяца.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Свиной грипп A (H1N1) выявили в 74 регионах.

Прививки от гриппа сделали более 72,4 млн человек, или 49,5% от численности населения страны, утверждают в Роспотребнадзоре. По состоянию на 2 декабря лидером по доле привитого населения стала Тыва (61,5%), затем идут Чечня (60,5%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,4%). В Москве привились 54,5% жителей, в Петербурге — 58%.