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Общество ,  
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Глава Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп пришел в Россию всерьез

Роспотребнадзор: в Россию пришел вариант гриппа, наносящий самый серьезный ущерб здоровью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию «всерьез» пришел самый опасный штамм гриппа, который наносит наиболее тяжелый ущерб здоровью. Она заверила, что система здравоохранения России готова к вспышке заболевания
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Свиной грипп, наносящий серьезный ущерб здоровью, в этом году пришел в Россию «всерьез». Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести».

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», — заявила Попова. Она уточнила, что речь идет о вирусе гриппа А (H1N1) (свиной грипп), который имеет высокий потенциал распространения. Именно он вызвал пандемию 2009–2010 годов.

Глава Роспотребнадзора напомнила основные меры профилактики от инфекционных заболеваний: маски, чистые руки, чистое лицо и чистые гаджеты — «такие же, которые мы так хорошо выучили за предыдущие три года».

Попова также добавила, что для школ Роспотребнадзор издал новое методическое письмо, согласно которому, если в класс не приходят на занятия больше 20% учеников, весь класс нужно отпускать на дистанционное обучение.

Она также заверила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов.

30 ноября Роспотребнадзор по Калининградской области рекомендовал жителям вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста заболеваемости гриппом, COVID и другими ОРВИ. Ведомство пояснило, что показатель заболеваемости ОРВИ в регионе за неделю увеличился на 14%, а за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний обратились более 5 тыс. человек.

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6 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал всем россиянам носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и COVID-19. Министр считает, что ревакцинация и соблюдение мер предосторожности позволят избежать массового роста заболеваемости. По данным Роспотребнадзора на 6 декабря, прививку получили более 72,4 млн человек (49,5% от численности населения страны).

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти. За последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей, заявил Роспотребнадзор. Свиной грипп, об активном распространении которого предупредил в конце ноября Мурашко, выявлен уже в 74 субъектах.

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Анна Гриднева
Анна Попова Роспотребнадзор грипп
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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