Гладков сообщил об обстреле поселка в Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Поселок в Яковлевском городском округе попал под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, но осколками снаряда повредило линию электропередачи. Аварийные бригады уже начали устранять последствия.

Ранее о повреждениях в Яковлевском городском округе в результате обстрелов Гладков не сообщал. Он говорил только о работе ПВО в этом районе, в последний раз 14 ноября. 1 декабря власти региона ввели в Яковлевском округе дистанционное обучение до 24 марта 2023 года. Там проживают 57,4 тыс. человек.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстреле приграничных населенных пунктов. 6 декабря под обстрел попало село Бутырки Валуйского городского округа: никто не пострадал, но были повреждены четыре частных домовладения. 7 декабря Гладков сообщил о работе ПВО над селом Кулешовка Красногвардейского района.

В Белгородской области до 21 декабря продлили желтый уровень опасности и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. С 19 октября там и еще в семи граничащих с Украиной регионах действует средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.