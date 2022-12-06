Гладков осмотрел строящуюся в Белгородской области засечную черту

Гладков проверил, как идет строительство засечной черты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты», — написал губернатор.

Он подчеркнул важность строительства черты для обеспечения безопасности жителей региона. Работа, по словам Гладкова, идет в соответствии с графиком.

21 ноября губернатор сообщил, что в регионе готовятся «к различным вариантам», поэтому начали формирование «засечной черты» на границе с Украиной из-за напряженной обстановки и обстрелов. На следующий день Гладков поделился в телеграм-канале фотографиями.

6 декабря глава региона объявил, что в приграничных районах начали формировать отряды территориальной обороны.

С 19 октября в Белгородской области действует средний уровень реагирования. Этот режим позволяет местным властям проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне», усиливать охрану общественного порядка и важных объектов инфраструктуры, временно отселять жителей в безопасные районы.