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Военная операция на Украине ,  
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Гладков осмотрел строящуюся в Белгородской области засечную черту

Гладков проверил, как идет строительство засечной черты в Белгородской области

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты», — написал губернатор.

Он подчеркнул важность строительства черты для обеспечения безопасности жителей региона. Работа, по словам Гладкова, идет в соответствии с графиком.

21 ноября губернатор сообщил, что в регионе готовятся «к различным вариантам», поэтому начали формирование «засечной черты» на границе с Украиной из-за напряженной обстановки и обстрелов. На следующий день Гладков поделился в телеграм-канале фотографиями.

6 декабря глава региона объявил, что в приграничных районах начали формировать отряды территориальной обороны.

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С 19 октября в Белгородской области действует средний уровень реагирования. Этот режим позволяет местным властям проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне», усиливать охрану общественного порядка и важных объектов инфраструктуры, временно отселять жителей в безопасные районы.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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