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Политика ,  
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Комитет рекомендовал сенату утвердить Трейси послом США в России

Комитет по иностранным делам рекомендовал сенату утвердить Линн Трейси послом США в России
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Комитет по иностранным делам сената конгресса США рекомендовал утвердить кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России. Об этом сообщается в Twitter комитета.

«На сегодняшней встрече мы утвердили <...> назначение Линн Трейси нашим послом в России», — говорится в твите комитета. Теперь вопрос о ее назначении рассмотрит верхняя палата конгресса.

Кандидатуру Трейси, которая с 2019 года была американским послом в Армении, выдвинул на пост главы дипмиссии в России 20 сентября президент США Джо Байден. Москва дала согласие. С 2014 по 2017 год Трейси работала в Москве заместителем посла.

Накануне она встретилась с премьером Армении Николом Пашиняном и поблагодарила его за сотрудничество.

1 декабря Трейси выразила поддержку ужесточению санкций против России. «Правильный курс — сохранять курс на санкции, продолжать ужесточать санкции», — заявила она на слушаниях в комитете по международным отношениям в сенате конгресса США.

Бывший посол США Джон Салливан досрочно покинул пост из-за болезни жены. Временно исполняющей обязанности посла стала его заместитель Элизабет Руд.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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