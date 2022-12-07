В МИДе заявили о провале попыток исключить Россию из G20
Попытки исключить Россию из «Группы двадцати» (G20) обречены на провал, заявил на брифинге заместитель главы российского МИДа Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США.
«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали, попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — сказал Грушко в кулуарах «Примаковских чтений», передает «РИА Новости».
По его словам, линия западных стран, направленная на изоляцию России, уже провалилась, как и попытки исключения Москвы из различных многосторонних форматов.
Ранее конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд — сумма на $110 млрд превышает прошлогодний показатель. Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, продление на пять лет запрета на сотрудничество Вашингтона с Москвой в военной сфере и предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из «Большой двадцатки» в конце октября, после того как Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке (позднее выполнение сделки возобновилось). В Верховную раду Украины 14 ноября внесли проект обращения к государствам G20 с призывом исключить Россию из организации. Глава МИД Китая Ван И на саммите G20 в беседе с российским коллегой Сергеем Лаврым заявил, что исключить Россию из международных объединений никто не имеет права.