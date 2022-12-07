В МИДе заявили о провале попыток исключить Россию из G20

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Попытки исключить Россию из «Группы двадцати» (G20) обречены на провал, заявил на брифинге заместитель главы российского МИДа Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США.

«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали, попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — сказал Грушко в кулуарах «Примаковских чтений», передает «РИА Новости».

По его словам, линия западных стран, направленная на изоляцию России, уже провалилась, как и попытки исключения Москвы из различных многосторонних форматов.

Ранее конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд — сумма на $110 млрд превышает прошлогодний показатель. Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, продление на пять лет запрета на сотрудничество Вашингтона с Москвой в военной сфере и предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из «Большой двадцатки» в конце октября, после того как Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке (позднее выполнение сделки возобновилось). В Верховную раду Украины 14 ноября внесли проект обращения к государствам G20 с призывом исключить Россию из организации. Глава МИД Китая Ван И на саммите G20 в беседе с российским коллегой Сергеем Лаврым заявил, что исключить Россию из международных объединений никто не имеет права.