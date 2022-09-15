Захарова пошутила о Нобелевке тому, кто создаст механизм исключения России из СБ ООН

Захарова пошутила о Нобелевке тому, кто сможет исключить Россию из СБ ООН

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов Совета Безопасности (СБ) ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии, пошутила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов на данную тему. Брифинг транслировался на YouTube-канале министерства.

«Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — заявила дипломат.

Она указала, что единственный «законный путь» воплощения такой идеи — это внесение изменений в Устав ООН. В нем говорится, что СССР является постоянным членом Совбеза. Россия, являясь правоопреемницей Советского Союза, сохранила за собой эту позицию.

Чтобы внести изменения в Устав, поправки должны одобрить и ратифицировать сначала две трети членов Генеральной ассамблеи (ГА, 193 страны) ООН, в том числе все постоянные члены Совбеза, указала Захарова, то есть и Россия. Другими постоянными членами СБ являются Китай, Франция, Великобритания и США.

По мнению Захаровой, подобными предложениями, как исключение России из состава Совбеза, наносится «ущерб самой идее существования ООН».

После начала спецоперации на Украине исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН несколько раз просил украинский лидер Владимир Зеленский. Также украинский президент заявлял, что Россия не должна быть представлена и в составе Генассамблеи.

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В конце февраля в конгрессе США также возникла идея исключения России из состава СБ ООН путем внесения правок в Устав организации, сообщал портал Axios. Конгрессмены предлагали внести поправки в 23-ю статью Устава, которая содержит положения о постоянных членах совета. При этом позднее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд указывала, что лишение России членства в СБ невозможно.

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Председатель сессии ГА ООН Чаба Короши выступил за продолжение реформирования ООН и пообещал сделать работу Генассамблеи «более ориентированной на результат». Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон на предстоящей сессии намерен предложить реформу СБ, которая, в частности, коснется применения права вето постоянными членами совета — они будут должны объяснять его наложение.