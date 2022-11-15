Китай выступил против исключения России из G20

Сергей Лавров и Ван И (Фото: Madoka Ikegami / Getty Images)

Китай выступает против исключения России из G20 и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр заявил об этом на двусторонней встрече с главой МИД Сергеем Лавровым на полях саммита «Большой двадцатки», который начался на индонезийском острове Бали.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите «двадцатки», представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — сказал Ван И (цитата по ТАСС).

Он отметил, что намерен обсудить с российским коллегой «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

29 октября, после того, как Москва объявила о приостановке участия в «зерновой сделке», президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20. «Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне «Большой двадцатки». Как Россия может быть среди других в G20 <...>. Это нонсенс, России не место в «двадцатке», — сказал тогда президент Украины.

В Верховную раду Украины 14 ноября внесли проект обращения к государствам G20 с призывом исключить Россию из организации.

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