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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили о переброске трех наемнических группировок под Кременную

Андрей Марочко
Андрей Марочко (Фото: Александр Русский / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки с польскими и немецкими наемниками в направлении города Кременная в ЛНР. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные разведки.

«Отмечена переброска дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженных формирований Украины. — РБК) в направлении населенного пункта Кременная. <...> Выявлены сразу три ударные группировки усиленные польскими и немецкими наемниками», — написал Марочко.

В конце октября российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Об этом сообщал представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. В результате украинским войскам не удалось достичь цели и они понесли «огромные потери», подчеркнул Мирошник.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев говорил, что в Кременной ведутся ожесточенные бои. Он рассказал, что если бы украинская сторона взяла под контроль высоту в районе Сватово, это привело бы к большим потерям для российской армии — территориальной и относительно личного состава.

При этом о наемниках в районе Сватово и Кременной также сообщали уже в октябре. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев говорил, что «русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам. <...> Оборона в районе Кременная и Сватово действительно слажена по уму».

Теги
Андрей Марочко Украина наемники Польша Германия
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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