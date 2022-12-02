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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили об обстрелах Сватово ракетами HIMARS

РСЗО M142 HIMARS
РСЗО M142 HIMARS (Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 декабря обстреляли населенный пункт Сватово в ЛНР. Об этом говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в совместном центре координации и контроля.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в сообщении. В ЛНР заявили о запуске трех ракет с украинской стороны.

В результате обстрела пострадало остекление здания бывшего железнодорожного депо.

Власти ЛНР регулярно сообщают о боевых действиях вблизи Сватово. Город находится к северу от Северодонецка.

В конце ноября офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил о неудачной попытке украинских войск провести наступление в направлении города. По его словам, российские войска отбили атаку. Марочко утверждал, что украинские войска понесли большие потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

Теги
Украина ЛНР обстрел Военная операция на Украине ВСУ РСЗО HIMARS
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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