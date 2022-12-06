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Военная операция на Украине ,  
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщили главы администрация региона Дмитрий Лунин и Андрей Райкович в телеграм-каналах. Сигналы тревоги звучат и в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает «Страна.ua».

Ранее сигналы тревоги звучали в Одесской и Николаевской областях.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает о взрывах в остающемся под контролем Киева городе Запорожье. «По цветущим в ночи «Гераням» работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал он в своем телеграм-канале.

Россия с 10 октября наносит массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Этому предшествовал взрыв на крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы. Киев обвинения в причастности к произошедшему отрицает.

В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Из-за повреждения инфраструктуры по всей Украине возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением. В конце ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в республике не осталось неповрежденных электростанций.

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5 декабря Минобороны России отчиталось о массированном ударе по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи и воинским частям. Всего было поражено 17 целей, уточнили в ведомстве.

Теги
Воздушная тревога Полтавская область Днепропетровская область
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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