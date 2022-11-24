Небензя заявил об ожидании от мирового сообщества оценки убийств пленных

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета безопасности, когда началось выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН.

Зеленский в ходе выступления пригласил миссию экспертов ООН для изучения критически важной инфраструктуры Украины, а также сообщил, что Украина нуждается в современных системах противовоздушной и противоракетной обороны.

Во время своего выступления Небензя заявил, что Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на «накачку» страны западным оружием. По его словам, поставки вооружений Киеву ведут к «гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов».

Кроме того, как отметил Небензя, украинские ПВО также виновны в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения, так как системы противовоздушной обороны располагаются в центре населенных пунктов, а не на окраинах.

Постпред России также добавил, что Москва ждет от международного сообщества оценки расстрелов российских военнопленных ВСУ. «Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права», — сказал он.

Речь идет о видеозаписях, которые распространились в соцсетях 18 ноября. Они, предположительно, сняты в Макеевке (ЛНР). На первом ролике видно, как люди в форме, похожей на российскую, выходят из дома и ложатся на землю. На кадрах также показаны мужчины в форме с желтыми повязками, предположительно — украинские военнослужащие. Пленных спрашивают, кто из них офицер, а затем из дома, откуда вышли мужчины, появляется фигура человека, слышны выстрелы — и ролик обрывается. На втором видео, который снят, предположительно, с квадрокоптера, видны тела 12 военных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала, что Киев проведет расследование по данному видео.