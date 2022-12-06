Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Без света остаются четыре населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка», — сообщил Гладков.

Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания, работы завершат до полуночи, заверил губернатор.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Бутырки в том же округе. В четырех частных домах выбиты окна и повреждены заборы, никто не пострадал. Губернатор также объявил о продлении «желтого» уровня террористической опасности на территории региона до 21 декабря.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов. В частности, 1 декабря над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО, были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. 4 декабря Гладков сообщил об обстрелах сел Тишанка и Красное.