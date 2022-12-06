Шоу «Пусть говорят» вернется в эфир «Первого канала»

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Развлекательное шоу о жизни россиян «Пусть говорят» вернется в эфирную сетку «Первого канала» 6 декабря. Об этом РБК сообщила пресс-служба телеканала.

«В преддверии Нового года «Пусть говорят» возвращается в эфир с традиционными прогнозами. Целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям», — рассказал ведущий программы Дмитрий Борисов. В частности, планируются выпуски про предсказательницу Вангу и ее пророчества, а также про бизнесмена Илона Маска в связи с его заявлением об инопланетянах.

О том, что «Первый канал» планирует вернуть в сетку вещания развлекательные программы, 2 сентября сообщал гендиректор канала Константин Эрнст. После начала военной спецоперации на Украине из эфира «Первого» убрали некоторые программы, поскольку канал перешел на «информационный режим».

Тогда перестали выходить «Вечерний Ургант», «Жить здорово», «Познер», «Давай поженимся» и «Модный приговор». Позже «Жить здорово» и «Пусть говорят» вернулись в сетку, однако с 13 августа выпуски второй программы вновь перестали выходить.