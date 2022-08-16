Гузеева станет ведущей «Голоса 60+» из-за «творческой паузы» Нагиева

В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что Нагиев еще несколько сезонов назад решил взять «творческую паузу». Нагиев заявил РБК, что не будет ведущим и основной версии «Голоса» как минимум в этом сезоне

Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос 60+», прежний ведущий Дмитрий Нагиев решил взять «творческую паузу», сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — сказал главный продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта.

В свою очередь Гузеева рассказала, что восприняла предложение стать ведущей «Голос 60+» «максимально неожиданно». «Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он — блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — сказала она.

«Я не буду ведущим ни в этой версии [«Голос 60+!»], ни в другой. Этот сезон как минимум», — сообщил РБК Дмитрий Нагиев

Шоу «Голос. 60+» является адаптацией голландского проекта The Voice Senior. В шоу принимают участие люди старше 60 лет, соревнующиеся в исполнительском мастерстве. Победителем четвертого сезона шоу стал 97-летний Михаил Серебряков, наставником которого был Олег Газманов.

В новом сезоне наставниками станут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк, рассказали в пресс-службе «Первого канала». Там также уточнили, что премьера шоу ожидается в ближайшее время.

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Дмитрий Нагиев является бессменным ведущим шоу «Голос» с 2012 года. В феврале 2014 года в этой же роли выступил в проекте «Голос. Дети», а с сентября 2018 года также стал вести «Голос 60+».

В день, когда стало известно о событиях в Буче, Нагиев опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором написал: «Может, хватит». Позже он выложил видео, в котором бреет голову под строчки «мы воевали сами с собой» из песни «Поезд в огне» группы «Аквариум».

Фото и видео из города Буча под Киевом украинские власти и западные СМИ распространили в начале апреля, на них видны тела людей в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук также сообщил о найденных братских могилах. Минобороны назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных (они ушли из Бучи 30 марта), «ни один местный житель не пострадал».

В начале июля «Фонтанка» сообщила, что среди промоутеров распространен список артистов, чьи выступления власти страны признали нежелательными. В списке фигурировали более 30 артистов, в том числе Валерий Меладзе, Noize MC (Иван Алексеев), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и другие, которые в разное время выступали против спецоперации на Украине.