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Технологии и медиа ,  
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Шоу «Пусть говорят» вернется в эфир «Первого канала»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ток-шоу «Пусть говорят», последний выпуск которого вышел 22 февраля, возвращается в эфир с 21 мая, сообщается на странице «Первого канала» в «ВКонтакте».

Пока программа будет выходить еженедельно, в субботу вечером.

«Мы первый выпуск этот посвятили событиям совсем недавнего прошлого. На днях [была] очень нашумевшая история — загадочная смерть миллиардера в подвале у подмосковных шаманов, как бы шаманов. Мои коллеги попытались разобраться, кто эти люди, что там происходило», — сообщил ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Речь идет о смерти бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Субботина, тело которого обнаружили в частном доме в окрестностях Мытищ. Как сообщили РБК в управлении Следственного комитета России по Московской области, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что тело находилось в подвале дома уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, которого еще называют «шаман Магуа», в комнате, «используемой для проведения ямайских ритуалов вуду».

«Первый канал» назвал «собачьей чушью» закрытие «Вечернего Урганта»
Технологии и медиа
На съемках телепередачи &laquo;Вечерний Ургант&raquo;

После начала специальной военной операции на Украине из эфира «Первого» убрали некоторые программы, поскольку канал перешел на «информационный режим», отмечали в его пресс-службе. В частности, перестали выходить «Вечерний Ургант», «Познер» и «Жить здорово».

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На канале опровергали сообщения о закрытии передач «Вечернего Урганта» и «Жить здорово». Последняя уже вернулась в эфир, «Вечерний Ургант» — нет.

Журналист Владимир Познер пояснил, что его программа не выходит, «поскольку «Первый» стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

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Теги
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