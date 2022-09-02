Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал возвращение в эфир уже известных программ и появление новых

Фото: Олег Яковлев / РБК

Первый канал решил вернуть в сетку вещания развлекательные программы, сообщил гендиректор Константин Эрнст в ходе марафона российского общество «Знание». Трансляция велась на сайте организации.

«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сказал он.

В эфир вернутся развлекательные проекты, которые уже были в эфире, а также появятся новые, указал Эрнст.

После начала российской спецоперации на Украине канал прекратил трансляцию ряда развлекательных программ, в том числе «Вечернего Урганта» и «Давай поженимся». В пресс-службе телеканала пояснили, что «Первый канал» временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

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