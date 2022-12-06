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Политика ,  
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Ушаков заявил, что России не дали «квартиру в общеевропейском доме»

Помощник президента Ушаков: Россия «не получила квартиру в общеевропейском доме»
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Перспективы присоединения России к большой Европе оказались иллюзорными, российская сторона от этого отходит. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на Примаковских чтениях, передает «РИА Новости».

«Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы, Россия не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были, в общем-то, достаточно иллюзорными», — сказал он. По словам Ушакова, от этих иллюзий Москва сейчас отходит.

Помощник президента добавил, что «заветы Шарля де Голля» о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока воплотить не удалось, и «даже Евросоюз махнул рукой» на этот проект. «Американцы, мягко говоря, не очень способствовали его реализации», — добавил он.


Президент Франции Эмманюэль Макрон в июне заявил, что Россия является частью европейского континента, и с ней необходимо считаться. Париж с первого дня спецоперации на Украине осуждал действия России, но для построения мира в какой-то момент диалог должен возобновиться, указал он.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук в октябре заявил, что Россия перестает быть востоком Европы и становится севером Евразии, в этом ключе теперь выстраивается логика развития страны.

В прошлом году президент России Владимир Путин упоминал слова Шарля де Голля о едином континенте от Лиссабона до Владивостока в своей статье для Die Zeit. По словам президента, «казалось, еще немного» и это станет реальностью, но «возобладал другой подход», основанный на расширении НАТО.
 

Теги
Европа Россия Юрий Ушаков Россия - ЕС
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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