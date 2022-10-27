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Война санкций ,  
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Вице-премьер заявил, что Россия перестает быть востоком Европы

Вице-премьер Оверчук: Россия становится севером Евразии, а не востоком Европы
Россия справится с кризисом лучше, чем «дизайнеры санкций», нехватки дешевой энергии нет, считает вице-премьер Оверчук. Он назвал три основных прикаспийских экспортных маршрута
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Прохождение Веронского Евразийского экономического форума в Баку говорит, что Россия перестает быть востоком Европы и становится севером Евразии, в этом ключе сегодня выстраивается логика развития страны. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на этом форуме, передает корреспондент РБК.

«Еще совсем недавно казалось, что еще чуть-чуть — и «Европа от Лиссабона до Владивостока» превратится в реальность. Что касается России, то мы переживем этот кризис гораздо лучше, чем дизайнеры санкций против нашей страны», — считает он.

Оверчук выразил надежду, что жители Европы «преодолеют свои препятствия» по отношению к России и русским, а также «разберутся в настоящих причинах происходящей трагедии» и «разрыве» с Москвой. Но в эти дни, продолжил он, для контактов между Россией и Западом площадок почти не осталось.

Россия обладает собственными материальным ресурсами, не имеет недостатка в дешевой энергии и обеспечивает промышленную безопасность для себя и «близких нам» стран, считает вице-премьер. В Прикаспийском регионе сложились три основных российских экспортных маршрута:

  • первый (железнодорожно-автомобильный) маршрут проходит по западному берегу Каспийского моря через Азербайджан и Иран с выходом к Персидскому заливу, Индии, рынкам Африки и Юго-Восточной Азии;
  • второй (морской) маршрут обеспечивается морскими портами стран Каспийского моря;
  • третий (железнодорожно-автомобильный) маршрут проходит по восточному берегу Каспийского моря через Казахстан, Киргизию и Иран.

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О стремлении к реализации «мечты Шарля де Голля» об общем культурном пространстве России и Европы говорил и президент Владимир Путин. «Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы», — указал он. Россия и Евросоюз сделали многое на этом пути, однако «возобладал другой подход», основанный на расширении НАТО, считает президент.

Россия считает западные санкции нелегитимными, в Кремле указывают, что никогда ограничительные меры не приводили к смене политики какого-либо подсанкционного государства. «В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — прокомментировали санкции против экспорта из России в Кремле.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Алексей Оверчук Евразия экономический форум Баку прикаспийские государства Каспийское море Азербайджан
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