Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье третью ночь подряд

В подконтрольном Киеву городе Запорожье вновь прогремели взрывы, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.

«На данный момент жители города слышали не менее шести взрывов», — написал Рогов.

По его словам, по предварительным данным, целями ударов были склады и позиции украинских военных, расположенные в пригороде Запорожья, а также объекты инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины для боевых действий.

Ранее о взрывах в городе сообщили Суспільне и ZN.ua. В Запорожье объявлялась воздушная тревога, написал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале.

В ночь на 4 декабря Рогов писал о серии взрывов в Запорожье, целями которых, по предварительной информации, были «военная техника и склады боеприпасов, а также расположения боевиков Зеленского». Взрывы прогремели также в ночь на 5 декабря. Тогда, по словам представителя администрации Запорожской области, удары были нанесены по военной технике и складам боеприпасов, огневым позициям украинских войск, а также инфраструктурным объектам.