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Военная операция на Украине ,  
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Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Полянский: Совбез ООН 6 декабря проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине
Фото: Xie E / Global Look Press
Фото: Xie E / Global Look Press

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине, темами станут защита детей и гуманитарные вопросы. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

«6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей», — написал Полянский.

Полянский подчеркнул, что «про детей Донбасса <...> не вспомнят, но мы напомним». Заместитель постпреда добавил, что Россия не уходит от разговора об украинском кризисе и поднимает аспекты, которые «доставляют западникам дискомфорт».

Евросоюз, США и другие западные страны после начала российской военной спецоперации усилили военную поддержку Украины. Москва критикует поставки вооружения в страну. В Кремле указывали, что такие действия лишь затянут конфликт, не помешав России достичь целей спецоперации — демилитаризации Украины.

Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку страны западным оружием, заявил постпред в ООН Василий Небензя 24 ноября. С 10 октября на Украине происходят перебои с подачей электроэнергии. Минобороны России отчитывалось об ударах «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что удары наносятся по тем объектам инфраструктуры, которые имеют прямое или косвенное отношение «к военному потенциалу Украины».

Теги
Совет безопасности ООН Дмитрий Полянский Украина
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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