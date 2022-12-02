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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Полянский назвал «неконструктивно настроенным» постпреда Украины при ООН

Полянский заявил, что постпред Украины при ООН Кислица «неконструктивно настроен»
Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Lev Radin / Zuma / ТАСС)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица «крайне неконструктивно настроенный человек», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».

«Он был таким же крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком и до того, как началась наша специальная военная операция», — заявил Полянский. Российская сторона никак не взаимодействует с Кислицей, добавил он. «Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался. Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — считает российский дипломат.

По его словам, с большинством коллег в ООН ему удается поддерживать нормальное личное общение, но «как только включаются камеры», начинается «работа на телевидение», а в случае Кислицы — «настоящие истерики».

23 ноября власти Украины сообщили о массированном ракетном обстреле, которому подверглась страна. В результате отключены оказались большинство тепло- и гидроэлектростанций Украины, а также все атомные станции. 24 ноября Минобороны России подтвердило удар по «системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики». Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН.

После прошедшего заседания Кислица опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он, одетый в футболку с оскорбительным посланием в адрес президента Владимира Путина, показывает средний палец. В описании к иллюстрации он написал, что слушать российских представителей в Совбезе ООН — «одна из самых ужасных обязанностей», но ноябрьские удары по Украине не оставили ему «дипломатичных вариантов». Полянский осудил жест Кислицы: «Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!»

Теги
Сергей Кислица Дмитрий Полянский ООН Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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