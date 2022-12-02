Полянский назвал «неконструктивно настроенным» постпреда Украины при ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица «крайне неконструктивно настроенный человек», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».
«Он был таким же крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком и до того, как началась наша специальная военная операция», — заявил Полянский. Российская сторона никак не взаимодействует с Кислицей, добавил он. «Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался. Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — считает российский дипломат.
По его словам, с большинством коллег в ООН ему удается поддерживать нормальное личное общение, но «как только включаются камеры», начинается «работа на телевидение», а в случае Кислицы — «настоящие истерики».
23 ноября власти Украины сообщили о массированном ракетном обстреле, которому подверглась страна. В результате отключены оказались большинство тепло- и гидроэлектростанций Украины, а также все атомные станции. 24 ноября Минобороны России подтвердило удар по «системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики». Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН.
После прошедшего заседания Кислица опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он, одетый в футболку с оскорбительным посланием в адрес президента Владимира Путина, показывает средний палец. В описании к иллюстрации он написал, что слушать российских представителей в Совбезе ООН — «одна из самых ужасных обязанностей», но ноябрьские удары по Украине не оставили ему «дипломатичных вариантов». Полянский осудил жест Кислицы: «Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!»