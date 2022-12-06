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Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до семи
Число погибших при обрушении дома из-за взрыва газа в Нижневартовске выросло до семи
Спасатели нашли тело седьмого человека, погибшего при обрушении части дома в Нижневартовске после взрыва газа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
«В 5:54 (3:54 по мск) поступило сообщение, предварительно, нашли тело человека. На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия. После этого разбор завалов будет продолжен», — говорится в сообщении.
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