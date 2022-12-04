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Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до шести

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске из-за взрыва газа выросло до шести
Пострадали девять человек, четверых из них госпитализировали. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще три человека

Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до шести человек, заявили РБК в управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«По состоянию на 19:00 мск в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шесть погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили в МЧС. Предварительно, под ними могут находиться три человека, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. На месте обрушения дома работают более 50 сотрудников МЧС и десять единиц техники.

Дом № 6 по улице Мира частично обрушился около 16:00 мск, предварительная причина — взрыв двух газовых баллонов (здание не было газифицировано). В экстренных службах заявили «Интерфаксу», что в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. В результате взрыва обрушилось пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов дома, еще десять квартир частично повреждено в двух других подъездах, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м.

Спасатели эвакуировали 52 человека. На базе школы № 8 развернули пункт временного размещения (ПВР), сообщила пресс-служба администрации города. При необходимости он сможет принять 250 человек, там уже разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь оказывают сотрудники администрации города. По словам мэра Дмитрия Кощенко, для расселения жильцов обрушившегося дома предоставят квартиры из маневренного фонда.

В ближайшее время в Нижневартовск вылетит губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе региона. Вместе с ней для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева и группа психологов, для содействия в установлении причин и ликвидации последствий — директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.

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По поручению Комаровой на место происшествия уже вылетели директор депздрава региона Алексей Добровольский, главный внештатный анестезиолог Денис Никитин, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по Югре. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

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При участии
Яна Ломакина, Анастасия Серова
Нижневартовск происшествия обрушение погибшие МЧС
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