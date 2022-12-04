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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Нижневартовске два этажа пятиэтажного дома обрушились после взрыва газа

В Нижневартовске два этажа пятиэтажки обрушились из-за взрыва газа, есть пострадавшие
Обрушились второй и третий этажи. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Погибли два человека, 10 пострадали

В Нижневартовске два этажа пятиэтажного дома обрушились после взрыва газа
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В жилом доме в Нижневартовске произошло обрушение двух этажей из-за взрыва газа, сообщили ТАСС в экстренных службах. Два человека погибли, десять пострадали, рассказал источник агентства.

«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах также заявил, что в доме произошел взрыв газового баллона. По словам собеседника агентства, «жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди». По предварительным данным, пострадали десять человек, двое госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска

По данным РИА Новости, обрушение произошло в доме по адресу: ул. Мира, 6А.

В региональном управлении МЧС сообщили, что первые подразделения прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после получения сообщения.

«Наблюдалось частичное разрушение второго, третьего этажей в районе третьего подъезда пятиэтажного четырехподъездного жилого дома. Сейчас на месте подразделения работают, горения нет как такового, работают по эвакуации людей», — рассказали в ведомстве.

Из дома эвакуированы 52 человека, пункт временного размещения организуют в школе № 8.

3 декабря в городе Камызяке Астраханской области в пятиэтажном жилом доме взорвалось газовое оборудование, в результате пострадал один человек. 114 человек эвакуировали, 12 из них, в том числе одного ребенка, доставили в пункты временного размещения, остальные уехали к родственникам, рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин.

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Нижневартовск обрушение пострадавшие
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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