В Нижневартовске два этажа пятиэтажного дома обрушились после взрыва газа
В жилом доме в Нижневартовске произошло обрушение двух этажей из-за взрыва газа, сообщили ТАСС в экстренных службах. Два человека погибли, десять пострадали, рассказал источник агентства.
«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме», — сказал собеседник ТАСС.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах также заявил, что в доме произошел взрыв газового баллона. По словам собеседника агентства, «жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди». По предварительным данным, пострадали десять человек, двое госпитализированы с тяжелыми ожогами.
По данным РИА Новости, обрушение произошло в доме по адресу: ул. Мира, 6А.
В региональном управлении МЧС сообщили, что первые подразделения прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после получения сообщения.
«Наблюдалось частичное разрушение второго, третьего этажей в районе третьего подъезда пятиэтажного четырехподъездного жилого дома. Сейчас на месте подразделения работают, горения нет как такового, работают по эвакуации людей», — рассказали в ведомстве.
Из дома эвакуированы 52 человека, пункт временного размещения организуют в школе № 8.
3 декабря в городе Камызяке Астраханской области в пятиэтажном жилом доме взорвалось газовое оборудование, в результате пострадал один человек. 114 человек эвакуировали, 12 из них, в том числе одного ребенка, доставили в пункты временного размещения, остальные уехали к родственникам, рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин.