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Глава МЧС назвал причину обрушения части дома в Нижневартовске

Глава МЧС назвал разгерметизацию газового баллона причиной обрушения дома в Нижневартовске

Взрыв и последующее обрушение части жилого дома в Нижневартовске произошли из-за разгерметизации газового баллона, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

«Баллон, а оказался не одним, был разгерметезирован, и произошел взрыв», — сказал министр.

Куренков счел завал, который образовался на месте обрушения, «достаточно серьезным». Сначала спасатели должны будут разобрать крышу. «После этого спускаться постепенно, поэтажно вниз к основному завалу. И после этого будем извлекать тех, кто там может быть», — добавил глава МЧС.Он рассказал, что одна из жительниц дома жаловалась на запах газа соседу за день до взрыва.

Часть пятиэтажного жилого дома № 6 по улице Мира обрушилась в Нижневартовске днем 4 декабря. После этого Куренков во главе оперативной группы прилетел в город.

О том, что дом обрушился после взрыва двух газовых баллонов (здание не было газифицировано), ранее говорили в администрации Нижневартовска. Всего обрушилось пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов, еще десять квартир в двух подъездах получили повреждения, говорил ТАСС источник в экстренных службах.

Эпицентр взрыва, по словам собеседника агентства, находился на втором этаже. Источник в экстренных службах говорил «Интерфаксу», что в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков.

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При обрушении, согласно последним данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Четверых пострадавших госпитализировали. Судьба еще семерых человек неизвестна, говорил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На месте взрыва находится губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова, она поручила выделить пострадавшим жилье из маневренного фонда. Сейчас часть из них находится в пункте временного размещения.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по Югре. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Теги
МЧС Нижневартовск обрушение дома разгерметизация газовый баллон
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