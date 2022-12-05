ТАСС узнал о семи пропавших после обрушения части дома в Нижневартовске

ТАСС: семь человек пропали после обрушения части жилого дома в Нижневартовске

Судьба семи человек остается неизвестной после обрушения части жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ХМАО), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На данный момент не установлена судьба семи человек, сейчас выясняется их местонахождение», — сказал собеседник агентства.

Днем 4 декабря в Нижневартовске обрушилась часть жилого дома № 6 по улице Мира. В администрации города сообщили, что, по предварительным данным, это произошло после взрыва двух газовых баллонов (здание не было газифицировано). В результате взрыва обрушилось пять квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов дома, еще десять квартир частично повреждено в двух других подъездах, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что эпицентр взрыва находился на втором этаже пятиэтажного дома. Пожарным поступила заявка о задымлении, но в момент, когда они прибыли к месту, произошел взрыв, уточнил он. Ранее в экстренных службах говорили «Интерфаксу», что в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков.

При обрушении, согласно последним данным, погибли шесть человек, говорили РБК в региональном управлении Следственного комитета. Еще 15 человек пострадали, четверых из них госпитализировали. Пятерых из шести погибших по-прежнему не опознали, рассказал ТАСС собеседник.

Двоих пострадавших с ожогами 85-90% доставили в ожоговый центр Сургута санитарным бортом, он уже приземлился в городе. Еще одна женщина остается в реанимации, сообщили в администрации Нижневартовска. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил телеканалу «Самотлор», что ее состояние оценивается как тяжелое. У нее и у еще одной пациентки диагностировали черепно-мозговые травмы.

К месту обрушения приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Глава региона поручила властям дать пострадавшим временное жилье из маневренного фонда, сейчас они находятся в пункте временного размещения. Также на место вылетел глава МЧС Александр Куренков.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по Югре. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.