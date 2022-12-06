В МИД Венгрии исключили участие в обучении украинских военных

Госсекретарь МИД Венгрии: Будапешт не будет участвовать в обучении украинских военных

Венгрия не будет проводить обучение для украинских военнослужащих, как это происходит в других странах Европы, заявил госсекретарь венгерского МИДа по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«В некоторых странах Европы проходит обучение украинских солдат. В Венгрии этого не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться к миру», — написал Менцер.

Об участии в обучении украинских военных сообщали ранее власти Великобритании, Канады, Германии и Нидерландов. В октябре страны Евросоюза договорились создать военную миссию по обучению 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких странах — членах объединения.

Кроме того, с конца апреля обучение проводят и США. 30 ноября телеканал CNN сообщал о планах Вашингтона увеличить число украинских военнослужащих, обучающихся на американской базе в ФРГ, до 2,5 тыс. человек в месяц, а также расширить набор видов подготовки.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая после начала военных действий не начала оказывать Киеву военную поддержку, в том числе отказалась поставлять оружие.