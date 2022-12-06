Качиньский призвал Германию заплатить за унижение поляков во время войны

Германия во время Второй мировой войны унижала поляков и сейчас «должна заплатить» за это, заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский во время встречи с жителями Нова-Суля, передает портал wnp.pl.

По его словам, во время войны немцы совершали различные преступления в отношении поляков, унижали их, принуждали работать на фермах. «Они начали войну, совершили невероятные преступления, ужасным образом унижали даже тех поляков, которые выжили, использовали их», — сказал Качиньский, отметив, что поляков в том числе «загоняли на принудительные работы на фермы» и «обращались с ними хуже, чем с животными».

После войны к Германии, по мнению Качиньского, отнеслись «слишком мягко», но если бы было иначе, то сейчас это была бы «очень, очень бедная и гораздо менее многочисленная страна». «К ним отнеслись слишком мягко. Слава богу, что только так. Они должны нам — они должны заплатить», — добавил политик.

В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. Однако в марте 2018 года требуемую сумму выплат увеличили до $850 млрд, а спустя несколько дней снизили до $543 млрд.

В сентябре текущего года Качиньский заявил, что Польша будет требовать 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций. В начале октября Варшава послала Берлину дипломатическую ноту о выплате репараций в $1,5 трлн.

Немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, однако они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991-м Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Польский министр обороны Мариуш Блащак в 2019 году говорил, что решение сейма в 1953 году не было суверенным, и обвинил в отсутствии компенсаций Россию.