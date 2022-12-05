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Общество ,  
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Железнодорожники Великобритании запланировали забастовку на Рождество

Фото: Andy Rain / EPA / ТАСС
Фото: Andy Rain / EPA / ТАСС

Союз железнодорожных, морских и транспортных рабочих Великобритании RMT (The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) сообщил о намерении провести забастовки с 18.00 24 декабря до 05.59 27 декабря. Об этом сообщается на сайте профсоюза.

Генеральный секретарь RMT Мик Линч, заявил, что профсоюз был вынужден пойти на этот шаг из-за непримиримости работодателей в вопросе улучшения условий труда.

«Мы по-прежнему открыты для переговоров, чтобы решить вопросы, но мы не поддадимся давлению со стороны работодателей и правительства в ущерб нашим интересам», — сказал он.

Глава профсоюза заявил о продолжении переговоров с Rail Delivery Group. Также RMT вынес новое предложение от Network Rail на электронное голосование, рекомендуя отклонить его.

Все забастовки, запланированные на 13, 14, 16 и 17 декабря, будут проходить в соответствии с планом, уточняется на сайте.

Ранее, как сообщает Mirror со ссылкой на Линча, профсоюз отклонил предложение железнодорожных компаний о повышении заработной платы на 4% в 2023 и 2024 годах, поскольку счел его неудовлетворительным. Он напомнил, что инфляция в стране составляет около 11%. 6 декабря состоится еще одна встреча между профсоюзом и группой Rail Delivery Group, стремящейся остановить забастовку.

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Ранее о планах выйти на забастовку сообщили врачи и медсестры. Члены профсоюза Королевский колледж медсестер планируют бастовать с 15 по 20 декабря, уточняет The Independent. Работать продолжат отделения химиотерапии, реанимации, диализа, педиатрической интенсивной терапии и неонатальной помощи.

В начале ноября Bloomberg сообщал о «сезоне забастовок» по всей Европе. В последнее время работники, столкнувшиеся со снижение реальных доходов за последние годы, выходят на забастовки, пытаясь добиться повышения заработной платы. В еврозоне в октябре цены выросли в среднем на 10,7%, в то время как ставки заработной платы во втором квартале увеличились всего на 4,1% по сравнению с прошлым годом, отмечает агентство.

В июле инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 10,1%. В сентябре она сохранилась на том же уровне, а к октябрю выросла до 11,1%, следует из данных Национальной статистической службы Великобритании. Этот показатель стал рекордным за 41 год, писала The Guardian.

Теги
профсоюз Великобритания забастовка
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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