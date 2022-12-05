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Британский министр призвал врачей не бастовать для «сигнала Путину»

Британский министр призвал медработников не бастовать из-за зарплат для «сигнала Путину»

Работники Национальной службы здравоохранения Великобритании должны отказаться забастовок и требований повысить зарплату, чтобы «послать четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил министр без портфеля в британском правительстве Надхим Захави, передает Independent.

Медсестры и водители скорой помощи, по словам Захави, «помогают Путину», требуя повысить зарплаты. Забастовки демонстрируют разобщенность народа, подчеркнул министр.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — сказал он.

Министр без портфеля — это член правительства, который не возглавляет министерство и не курирует конкретную отрасль, но имеет право голоса на заседаниях кабинета министров.

Материал дополняется

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Великобритания медики забастовки Владимир Путин
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