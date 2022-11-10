Bloomberg сообщил о «сезоне забастовок» в Европе

По всей Европе начался «сезон забастовок», сообщает Bloomberg. Рабочие, столкнувшиеся с самым большим снижение реальных доходов за последние годы, добиваются повышения заработной платы.

В последние месяцы бастовали рабочие TotalEnergies во Франции, пилоты скандинавской авиакомпании SAS и персонал автопроизводителя Stellantis в Италии. Последняя из череды забастовок британских железнодорожников была отменена на прошлой неделе, но забастовки запланировали сотрудники британской Королевской почты на ноябрь и декабрь. 7 ноября рабочие британского производителя упаковки DS Smith, который снабжает такие корпорации, как Amazon, поддержали забастовку.

В еврозоне в октябре цены выросли в среднем на рекордные 10,7%, в то время как ставки заработной платы во втором квартале увеличились всего на 4,1% по сравнению с прошлым годом.

На прошлой неделе сотрудники Airbus SE добивались повышения заработной платы на 8%. Это нужно в том числе для покрытия растущих счетов за электроэнергию (в еврозоне более чем на 40% по сравнению с прошлым годом), указали в немецком профсоюзе IG Metall. Власти Германии недавно приняли решение повысить минимальную заработную плату на 22%.

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