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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении продолжаются наступательные действия
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российские военные продолжают успешное наступление на донецком направлении, сообщило Министерство обороны в телеграм-канале.

«За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отчитались об украинской безуспешной попытке контратаки в направлении населенного пункта Никольское в ДНР на южно-донецком направлении. Там убиты до 30 украинских военных, уничтожены две БМП и три пикапа. Нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ, при этом в районе Краматорска и Диброва в ДНР нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников.

30 ноября российские войска смогли занять села Белогоровка и Перше Травня (украинские власти переименовали его в Озеряновку).  Кроме того, под контроль российских сил перешел населенный пункт Андреевка к югу от Артемовска.

Теги
Минобороны ДНР украинские военные
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0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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